昨季の戦いからマンチェスター・シティ指揮官ジョゼップ・グアルディオラに厳しい意見が出ることもあるが、今でも特別な指揮官であることに変わりはない。



14日にはプレミアリーグ第4節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、このダービーに3-0で完勝。グアルディオラにとってはこれが5大リーグでの600試合目だったが、マンチェスターのライバルを粉砕する見事な戦いぶりだった。





データサイト『Transfermarkt』が改めて600試合の内訳を振り返っているが、446勝85分69敗と圧巻の成績だ。勝率は74%となり、21世紀以降の5大リーグでは元マンUの名将アレックス・ファーガソン氏（68%）、アントニオ・コンテ（66%）、ルイス・エンリケ（65%）、カルロ・アンチェロッティ（62%）ら他の指揮官を凌駕する。それもアンチェロッティは21世紀に入ってからグアルディオラを超える849試合のリーグ戦をこなしているが、ファーガソン氏は513試合、コンテは361試合、エンリケは262試合と、グアルディオラの方が試合数は多い。それで勝率74%は驚異的だ。これまで指揮したバルセロナ、バイエルン、マンCではいずれも攻撃的なフットボールを展開してきたが、この600試合で奪ったゴールの数は1501ゴールに達する。失点は464点に抑えられていて、1試合平均2.5ゴール、0.77失点と攻守のバランスも見事だ。そして獲得してきたリーグタイトルの数は12もあり、グアルディオラの成績に文句はつけられない。昨季はやや崩れ、今季も立ち上がりは2勝2敗と不安定ではあるが、21世紀を代表する名将の1人であることは間違いない。