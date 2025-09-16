きょう午前、山形市の東北中央自動車道・山形上山インターチェンジ付近で警察官が車を停止させ職務質問したところ乗っていた外国人4人が逃げました。このうち3人は確保されましたが、1人は今の逃走していて、警察が行方を追うとともに、市民に注意を呼びかけています。

【写真を見る】職務質問を振り切った外国人が逃走 特徴はボーダー柄Tシャツに黒っぽいズボン 警察が行方を追うも未だみつからず（山形）





警察によりますときょう午前6時ごろ、山形市内で県外ナンバーの車に外国人風の男が複数乗っている不審な車を警察官が見つけました。





警察が後を追い、山形市表蔵王の東北中央自動車道・山形上山インターチェンジ付近で車を止めて職務質問を行おうとしたところ、この車から男が4人逃げたということです。



警察官がこのうちの3人を確保しましたが、1人が逃げ今も見つかっていません。





逃げた男は東南アジア系の外国人とみられ、メガネはかけておらず白と黒のボーダー柄のTシャツに黒っぽいズボン姿だということです。その後の調べで警察が確保した3人の男のうち2人はベトナム国籍で不法滞在をしていたことがわかり、警察が不法残留の疑いで逮捕しました。



警察は男たちが乗っていた車について、今後、調べを進める方針です。



また、現在、山形警察署や上山警察署、県警察本部などから多数の警察官が出て逃げた1人の行方を追っています。





警察では、県民に対し安全のため在宅中でも玄関や窓を施錠し、駐車している車両の施錠を心がけるほか、不審者を見かけた際は警察に通報するよう呼びかけています。