デジタルアスリートの有馬由華氏【業務効率化】すぐに使える！全マーケターにおすすめしたい神AIツール5選」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「【業務効率化】すぐに使える！全マーケターにおすすめしたい神AIツール5選」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、最新のAIツールを駆使したマーケター必見の業務効率化術を徹底解説した。
動画冒頭、有馬氏は「最近、たくさんご発注いただけるようになって、ありがたいことにめちゃくちゃ忙しい」と多忙ぶりを明かし、“効率化”の重要性を訴えた。加えて、「やっぱり一人じゃ厳しくなってくるから、最近AIツール使って駆使してるよね」と語り、AIがもたらす実務改革の可能性に自信をのぞかせた。
最初に取り上げたのは、有料版ChatGPT（o1 pro mode）。有馬氏は「優秀な部下を1人持つよりは格段に安いから、課金しろってことね」と断言。o1 pro modeを利用することで「スピードじゃなくて深さ」に特化した提案書作成が可能になる優位点を声高に主張した。「AIはじっくり時間をかけて練ったかが重要になってくる。特に忙しい役職の方だったら、3万ケチってちゃダメ。皆さん、ケチってちゃダメです」と独自の視点で呼びかけた。
続いて紹介したのがリサーチ特化型の「Felo」。自身の検証結果として、「Feloは基本的には8割が正しい情報を持ってくる」と評価。「BtoCのお客さんとかは、絶対使った方がいい。X（旧Twitter）で企業の評判や担当者の趣味まで探れる」と、SNSリサーチ機能の強みも強調。動画内では実際の使い方も披露し、「使ってないと使ってるだと、だいぶ差はついちゃうね、スキルに。もうAI使ってない人は、もう淘汰されてくるよね」と、AIリテラシーの有無が今後の明暗を分けると“煽り気味”に訴えた。
さらに、社内業務の効率化に役立つGoogle NotebookLMも登場。「自分でAIに学習させた情報をもとに、チャットボットを簡単に作れる」とし、社内マニュアルや講演動画を要約・検索可能な新しい“読書法”として推奨。「経営者さんとか、本読む時間もないみたいな方多いじゃん。新しい読書法じゃない？」と、その実用性にも太鼓判を押した。
画像生成AI Recraftや、テキストからスライドや図が自動生成できるNapkin AIも紹介。「広告に使う素材がすぐ手に入る」「相手にわかりやすく伝えたいときに最適」と、その場で実演し効果的な活用シーンを解説。「記事を書いてるときに、ちょうどいい画像がなかったりするから、そういうときちょっと、すごい嬉しい」と本音もちらり。
最後に有馬氏は「AIってたくさんありふれてるじゃん。どこからやればいいか、わかんないし、何からすればいいんだろう」と視聴者の悩みに寄り添いつつ、「使いこなすのが重要だよね。まだ使ってない方は、淘汰されないように今すぐ取り入れて」と力強く呼びかけ、動画を締めくくった。
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします