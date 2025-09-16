県は16日、50億7900万円あまりの補正予算案を発表しました。香港線の欠航や新燃岳の噴火、一連の大雨の影響を踏まえ、2025年12月から始める予定の県内の宿泊旅行への割引キャンペーンに係る費用が盛り込まれています。



県は15日、50億7900万円あまりの9月補正予算案を発表しました。



主なものとして8月7日からの記録的な大雨や台風12号で被害を受けた中小企業などの店舗や工場の設備の復旧に係る費用に1億8800万円あまり。農業施設や機械の復旧や早期の営農の再開に向けた支援に係る費用として7000万円あまりを計上しています。また、災害救助法に基づき避難所の開設などの応急救助への補助金として5億8900万円あまりが盛り込まれています。



そのほか、香港線の欠航や新燃岳の噴火、一連の大雨の影響を踏まえ、県内の宿泊旅行への割引キャンペーンに係る費用として8億2000万円あまりを計上しています。キャンペーンは宿泊代金の20％、上限で5000円を割引するもので2025年12月から2026年2月を予定しているということです。



補正予算案は18日の県議会本会議で提案されます。

