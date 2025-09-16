2025年6月、新潟市秋葉区の市道で蛇行運転や一時停止を無視するなどの共同危険行為を繰り返したとして、7月に少年4人が逮捕されていました。

警察は16日、捜査が終了したとして証拠の映像を公開しました。



「とまりなさい！」



パトカーのドライブレコーダーの映像です。4台の原付バイクが蛇行したり対向車線にはみ出したりしながら走っています。警察官が停止するよう呼びかけましたが、停まる様子はありません。



運転していたのは、新潟市秋葉区のアルバイト従業員ら16歳から19歳の少年4人です。警察は、共同危険行為の疑いで4人を逮捕しました。



■入澤芽生記者

「こちらは少年たちが乗っていたバイクですが、後ろからナンバーが見えないように跳ね上げたりマフラーを外して改造しているバイクもあります。」



少年らは、「集団で暴走した」などと容疑を認めているということです。