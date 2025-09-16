桐谷美玲、『ブルガリ』ジュエリーまとい神々しい装い モダンなドレス姿で登場
俳優の桐谷美玲が16日、東京・国立新美術館で行われた『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。
【全身ショット】さすがのスタイル…純白ドレスを着こなす桐谷美玲
桐谷はホワイトで統一しながらも、袖が個性的なドレスをまとい、リング、ネックレス、イヤリングのジュエリーを身につけて登場。衣装のポイントについては「今日のジュエリーが映えるように白のドレスにしました。モダンなジュエリーなので、ドレスにもモダンなデザインを取り入れています」とコメント。
同展については「とにかく見ごたえたっぷりですごく高揚します。どのジュエリーも美しく輝いていて、私もこれからも輝いていきたいと思いましたし、このジュエリーに似合うような女性になりたいなと思いました」とほほ笑んだ。
日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
イベントにはキム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久、小雪、大政絢、中島健人、のん、EXILE AKIRA、井川遥、MIYAVI、目黒蓮（Snow Man）も登場した。
