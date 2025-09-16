これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。

17日(水)未明からは、急な強い雨や落雷・突風にご注意ください。



◆17日(水)の天気

上・中越は、昼ごろから雨雲のかかるところがあるでしょう。

下越と佐渡は断続的に雨で、局地的にはカミナリを伴った激しい雨が降りそうです。



◆17日(水)の降水確率

午前は下越と佐渡で50%以上、午後は各地で50%以上と高くなっています。



◆17日(水)の気温

最低気温は20～26℃の予想で、16日(火)と同じくらいでしょう。

最高気温は29～32℃の予想で、ムシムシとした暑さが続くでしょう。



◆17日(水)の風と波

海上を中心に、南西の風がやや強く吹くでしょう。

波は、上・中越は0.5mのち1m、下越と佐渡は1mのち1.5mの予想です。



◆17日(水)の熱中症情報

湿度が高く、熱中症のリスクが高い状態が続きます。こまめな水分補給を心がけて、室内ではエアコンの効いた涼しい場所でお過ごしください。



◆週間予報

18日(木)も広く雨が降るでしょう。昼ごろまでは活発な雨雲がかかり、大雨による土砂災害や低い土地の浸水・川の増水に注意・警戒してください。

19日(金)～22日(月)もぐずついた天気になりそうです。

23日(火)は晴れ間があるでしょう。

25日(木)以降は厳しい暑さが落ち着いて、最高気温は20℃くらいの日が多く、26℃前後の日が続く予想です。最低気温は、朝晩は涼しく感じられそうです。