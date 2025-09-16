テレビ朝日の田中萌アナウンサーが１６日に自身のＳＮＳを更新し、大阪・関西万博を訪れた様子を公開した。

田中アナはインスタグラムに「大阪・関西万博 母と妹と万博へ 終盤で平日でもかなり混み合っていましたが ２ヶ月前予約と当日予約のほかに 比較的待ち時間の短いパビリオンを中心に １０ヶ所以上まわれたので満足です 外からパビリオン見るだけでも楽しかった」と書き出し、ノースリーブを着たラフな姿で万博を楽しむ様子をおさめたショットをアップ。最後に「各国のおいしいものなど食べたのでまた載せます ＃大阪関西万博＃大阪関西万博２０２５＃大阪万博＃ｅｘｐｏ２０２５＃万博＃ｅｘｐｏ＃大阪＃大阪旅行＃大阪観光＃万博パビリオン＃大屋根リング＃ミャクミャク＃万博コーデ＃旅の記録＃夏休み」とハッシュタグを添えてつづり、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「萌さん かわいい」「たくさんパビリオン見られたようで良かった」「楽しい思い出になりましたね！！」「綺麗なショット美しいありがとうございます」「萌ちゃんと一緒に行きたいな」「ぶち可愛い」などの声が寄せられている。