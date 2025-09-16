中島健人、ブラックスーツ姿で華麗に登場“最大のターニングポイント”明かす【ブルガリ展覧会フォトコール第一夜】
【モデルプレス＝2025/09/16】歌手・俳優の中島健人が9月16日、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜に登場した。
【写真】中島健人、華麗なブラックスーツ姿
中島は色とりどりのカラーをあしらったゴージャズなブローチが映えるブラックスーツ姿で登場し、ジュエリーの魅力について力説。続けて「いつもより少し自信がある状態でみなさんの前に居られると思っています」とセクシーに微笑んだ。
また「ブルガリ」について「歌詞だったり、音楽を作っていく中で常に現代性やトレンドを求めるんですけど、そのクリエイティブな部分もブルガリと通ずるものを感じます」と説明。今後、生み出していきたい作品については「海外ドラマに出たことが最大のターニングポイントではあったので、海を越えた場所で沢山作り続けられればいいなと思います」と語った。
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
今回のフォトコールは、2夜に渡り開催。第一夜には、中島のほか、目黒蓮（Snow Man）、山下智久、小雪、桐谷美玲、大政絢、EXILE AKIRA、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンや、チャン・ウォニョン（IVE）が来日した。（modelpress編集部）
◆中島健人、ブラックスーツ姿で登場
◆「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」
