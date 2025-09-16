木下優樹菜、イメチェン話題のショートボブ姿公開「似合ってる」「小顔が際立つ」
【モデルプレス＝2025/09/16】元タレントの木下優樹菜が9月15日、自身のInstagramを更新。ショートボブヘア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜、イメチェン話題のヘアスタイル
木下は自身のInstagramで最新の自撮り動画と写真を投稿し、ショートボブ姿を公開した。
木下は8月7日に胸下までの茶髪ロングから暗髪のショートボブにイメージチェンジした姿を見せ、話題となっている。
この投稿に、ファンからは「ショートボブ似合う」「真似したい」「かっこいい」「小顔が際立つ」「憧れる」といった声が上がっている。
