【モデルプレス＝2025/09/16】元タレントの木下優樹菜が9月15日、自身のInstagramを更新。ショートボブヘア姿を公開し、反響が寄せられている。

◆木下優樹菜、話題のショートボブ姿公開


木下は自身のInstagramで最新の自撮り動画と写真を投稿し、ショートボブ姿を公開した。

木下は8月7日に胸下までの茶髪ロングから暗髪のショートボブにイメージチェンジした姿を見せ、話題となっている。

この投稿に、ファンからは「ショートボブ似合う」「真似したい」「かっこいい」「小顔が際立つ」「憧れる」といった声が上がっている。

