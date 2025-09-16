伊藤理々杏（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/16】乃木坂46の伊藤理々杏が9月15日、自身のInstagramを更新。オフショルダーワンピース姿で美しい肩を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】伊藤理々杏、美肩ライン際立つオフショルワンピ姿公開

◆伊藤理々杏、オフショルダーワンピで美肩チラリ


伊藤は「ちい活の日」とつづり、「ちいかわ」の世界観を楽しめる体験型施設「ちいかわパーク」を満喫する様子を公開した。「ちいかわ」の「うさぎ」との2ショットでは、純白のオフショルダーワンピースから美しい肩をのぞかせている。

この投稿に、ファンからは「可愛すぎて二度見」「彼女感すごい」「透明感すごい」「スタイル抜群」「デートしてる気分」と悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）

