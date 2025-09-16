Snow Man目黒蓮、オールブラック×ジュエリーで圧巻オーラ「繋がりや思いが詰まっている」コーディネートで登場【ブルガリ展覧会フォトコール第一夜】
【モデルプレス＝2025/09/16】Snow Manの目黒蓮が9月16日、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜に登場した。
【写真】Snow Man目黒蓮、ハイジュエリーまとい圧巻オーラ
ブルーのストーンが輝くシルバージュエリーを纏い登場した目黒。ジャケットには、自身がアンバサダーを務めるフェンディのベロアジャケットを合わせ、ジュエリーの輝きを際立たせた。
今回のコーディネートについては「これまでの人との繋がりや思いが詰まっている」と説明し、ブルガリのデザイナーから提案してもらったアイテムを着用したという目黒。「ジュエリーの意味が日本語で言う『コツコツ』。『君が今までコツコツ努力してきた精神と同じものがあるんじゃないか』とデニスに言っていただき、着けました」と明かした。
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
今回のフォトコールは、2夜に渡り開催。第一夜には、中島健人、山下智久、小雪、桐谷美玲、大政絢、EXILE AKIRA、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンや、チャン・ウォニョン（IVE）が来日した。（modelpress編集部）
◆目黒蓮、シルバージュエリー着用で登場
◆「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」
