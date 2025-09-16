MAX REINA、子ども3人との夏休み満喫ショット公開「幸せそう」「素敵な夏」
【モデルプレス＝2025/09/16】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが9月16日、自身のInstagramを更新。子どもたちと夏休みを満喫する姿を披露した。
【写真】MAX・REINA、子ども3人の夏休み満喫ショット
REINAは「中学時代の仲間たち 同級生集合〜！！」とつづり、中学時代の同級生と子どもたちと釣り体験をしたことを明かした。「３人とも夢中になって釣りを楽しみ【タマン】と言うお魚を釣り上げました〜！」と、楽しく釣りをする微笑ましい瞬間を切り取っている。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な夏」「楽しそう」「家族ショットいいですね」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
REINAは2011年5月16日に一般男性と入籍し、同年11月に第1子の長男が誕生。2013年2月に第2子の長女、15年2月に第3子の次男を出産したことを公表している。（modelpress編集部）
