9月16日 投稿

ニトリは9月16日、「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」への出展と、複数のコラボ予告をXにて発表した。

昨年に引き続き今年もニトリがTGS2025へ出展決定。今回は複数のコラボを実施するとし、ゲームキャラクターと思われるシルエット画像を公開した。キャラクターの正体はシルエットの特徴、そしてヒントとなる文言から、「ファイナルファンタジーVII」のクラウド、「モンスターハンター」のアイルー、「ストリートファイター」のジュリと予想できる。

なお、ニトリは昨年、「モンスターハンター」とコラボしたゲーミング家具を展示。今年は一体どんなコラボ内容となるのか、詳細は続報を待ちたい。