ニトリ、TGS2025での出展で複数コラボを実施。ヒントのシルエット画像を公開
ニトリは9月16日、「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」への出展と、複数のコラボ予告をXにて発表した。
昨年に引き続き今年もニトリがTGS2025へ出展決定。今回は複数のコラボを実施するとし、ゲームキャラクターと思われるシルエット画像を公開した。キャラクターの正体はシルエットの特徴、そしてヒントとなる文言から、「ファイナルファンタジーVII」のクラウド、「モンスターハンター」のアイルー、「ストリートファイター」のジュリと予想できる。
なお、ニトリは昨年、「モンスターハンター」とコラボしたゲーミング家具を展示。今年は一体どんなコラボ内容となるのか、詳細は続報を待ちたい。
🎮今年も東京ゲームショウに出展します!!①- ニトリ (@NitoriOfficial) September 16, 2025
そして今年はなんと複数コラボするらしいです…！
弊社開発者にヒントを聞いたところ・・・
1つ目のコラボ先は…
「興味ないね」
だそうです。つれないことをいいますね・・・🗡️ pic.twitter.com/Mge0EHOgky
🎮今年も東京ゲームショウに出展します!!②- ニトリ (@NitoriOfficial) September 16, 2025
２つ目のコラボ先のヒントは…
「上手に●●●●●」
あれ、なんかかわいい肉球のあとが・・・？ pic.twitter.com/bKh5UG2nei
🎮今年も東京ゲームショウに出展します!!③- ニトリ (@NitoriOfficial) September 16, 2025
３つ目のコラボ先のヒントは…
「俺より●●●に…」
だそうです。弊社開発者はこの言葉を最後にどっか行ってしまいました💦
このコラボの全貌は、続報をお待ちください‼ pic.twitter.com/mSxHGUiKig