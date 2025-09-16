NMIXX、初のフルAL『Blue Valentine』カムバックプロモーション始動！独自ティザーに期待高まる

NMIXXが初のフルアルバムリリースを前に、多彩なカムバックプロモーションを展開する。

NMIXXは10月13日に1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースし、カムバックする。所属事務所JYPエンターテインメントは9月16日午前0時、NMIXXの公式SNSにティザー日程を記載したプロモーションスケジューラーを公開し、期待感を高めた。

スケジューラーによると、24日にトラックリスト、25日に『Blue Valentine』ウェブトゥーン第1話、26日にアルバムトレーラー、27日〜29日にコンセプトフォト、10月1日にウェブトゥーン第2話、2日に「SPINNIN’ON IT」という名のティザー、3日にビデオ本編およびフォトが順次公開される。

（画像＝JYPエンターテインメント）

続いて10月8日にはNMIXXの強みを生かした「ハイライトメドレー（アカペラバージョン）」、10日にオリジナルバージョン、12日にMVティザーが公開され、カムバックムードを一層盛り上げる。リリース当日の13日午後4時40分にはカウントダウンライブを実施し、翌14日にはウェブトゥーン第3話が公開される予定だ。NMIXXが初めて挑戦するウェブトゥーン形式のユニークなプロモーションや、謎めいたティザーの数々に関心が集まる。

今回の新アルバムは、今年3月にリリースされた4thミニアルバム『Fe3O4：FORWARD』以来、約7か月ぶりとなる作品であり、NMIXXにとってデビュー後初のフルアルバムとなる。 2022年のデビューシングル『AD MARE』から“MIXX POP”を掲げた個性の強い音楽と確かな実力で存在感を示してきたNMIXXが、どのような新曲とステージを披露するのか期待が高まっている。

なお、NMIXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は、10月13日午後6時より各音楽配信サイトで配信開始される。

（記事提供＝OSEN）