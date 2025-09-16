人気恋リア『今日好き』からおひな様・ひなぽんが登場！ みんながハマる恋リアの魅力に迫る。

現役高校生が、数日間の旅を通して運命の恋を探す恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（通称『今日好き』）。2017年に放送を開始し、現在75シーズンが放送決定している大人気恋愛リアリティーショーシリーズです。

高校生だからこそ織り成せる真っすぐな恋愛模様に、同世代の10代のみならず、大人でもハマる人が続出中！ 恋愛リアリティーショー視聴遍歴は『あいのり』で止まっていた編集部担当スタッフでしたが、いざ『今日好き』を視聴してみると、参加者のひたむきな恋の行方にハラハラドキドキ、時には涙ぐみながら一気見してしまいました。自分にこんな青春時代があったかはさておき、ワンシーズン見終わる頃にはまるでキラキラした青春の日々を追体験させてくれるような『今日好き』にすっかり熱中していました！

この魅力は一体どこから溢れているのか探るべく、『今日好き』から長浜広奈さん（おひな様）、瀬川陽菜乃さん（ひなぽん）をお迎えし、お二人が思う恋愛リアリティーショーのおもしろさを、たっぷりと語っていただきました。

ファンからは、“ひなひなコンビ”と呼ばれるお二人。スタジオ入りするなり、お互いのメイクルームを覗き合ったり近況報告し合ったりと和気あいあいとした様子で、撮影前から元気いっぱい！ 撮影は”運命の恋“をテーマに、お二人には“運命の赤い糸”を模した赤いリボンを思い思いに絡めていただきました。なかなか思ったようにリボンが回らなかったり動かなかったりしたものの、笑顔で「難しい〜！」とはしゃぐひなひなコンビ。ひとつ歳上のひなぽんが上手にリードしたり、おひな様が甘えたりと、ご自身たちも語るようにまさに姉妹のような雰囲気で、撮影スタッフ陣もほっこり。

インタビューでは、番組や恋愛リアリティーショーについてはもちろん、特集テーマ「熱狂のカタチ」に絡めた質問も。今お二人が“熱狂”していることを尋ねてみると、またしてもおひな様から名言が…？ どんな名言だったかは、ぜひ誌面で確認してみてください！（AS）

ananパンダをお渡しした瞬間、「かわいい〜！」とお褒めの嵐をいただきました！