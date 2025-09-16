まるでエナジードリンクを固めたような「エナジーの塊」超ハードな食感を実現

ノーベル製菓は9月29日から、まるでエナジードリンクを固めたような「エナジーの塊」を発売する。価格はオープン。



今回登場する「エナジーの塊」は、2023年7月に発売した「コーラの塊」に続く2作目で、人気のエナジードリンク味を採用。独自のシート技術で本来は固まらない飲料の風味を凝縮し、超ハードな食感と、噛むほどに広がる濃厚な味わいを実現した。カフェイン、ビタミンB1・B6・B12、ローヤルゼリーを配合する。



近年のグミにおける“ハード食感ニーズ”の高まりを背景に開発された商品で、仕事や勉強のサポートや、気分転換など、日常の様々なシーンで楽しめる。