BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催されるイベント「第63回全日本模型ホビーショー」に出展することを発表した。

「第63回全日本模型ホビーショー」では80社以上の出展メーカーによるプラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガン、トイホビー、工作、塗料、書籍など幅広いホビー製品が会場にて展示予定。

同社は本イベントで初お披露目となるプラモデル商品の展示を予定している。

