【第63回全日本模型ホビーショー】 業者招待日： 10月17日9時～17時（一般の方はご入場できません） 一般公開日： 10月18日9時30分～17時30分 10月19日9時30分～16時30分 会場： 東京ビッグサイト南3・4ホール　（東京都江東区有明3-11-1） 入場料： 当日券1,200円 前売券1,000円 ※中学生以下無料

　BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催されるイベント「第63回全日本模型ホビーショー」に出展することを発表した。

　「第63回全日本模型ホビーショー」では80社以上の出展メーカーによるプラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガン、トイホビー、工作、塗料、書籍など幅広いホビー製品が会場にて展示予定。

　同社は本イベントで初お披露目となるプラモデル商品の展示を予定している。

