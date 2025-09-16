◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人6-3西武(16日、カーミニーク)

イースタン・リーグ首位の巨人2軍は2位の西武2軍との直接対決に勝利し、2年ぶり29度目の優勝を果たしました。

試合は、同点で迎えた7回に荒巻悠選手の3号2ランで勝ち越しますが、8回に追いつかれて延長戦に突入します。それでも延長10回に佐々木俊輔選手のタイムリーなどで3点を勝ち越し、そのまま逃げ切りました。

桑田真澄2軍監督体制2年目を迎えた今季。8月27日の楽天2軍戦から9月11日のオイシックス戦にかけて11連勝を記録するなど、8月以降は25勝7敗と圧倒的な強さを発揮し、頂点へ駆け上がりました。

チームはこの日の試合前時点でリーグトップの532得点と唯一の500点台を記録。さらに失点数も317とリーグ最少で、攻守ともに他チームを圧倒する成績を残しました。

巨人2軍はイースタン・リーグを制したことで10月4日にサンマリンスタジアム宮崎で行われるファーム日本選手権への出場を決め、ウエスタン・リーグの王者とファーム日本一をかけて対戦します。