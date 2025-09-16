【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマン アグル( V2 ) 限定版】 12月発送予定 価格：23,650円

プレックスは「ウルトラマンガイア」に登場する「ウルトラマンアグル(V2)」をモチーフとしたフィギュア「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンアグル(V2) 限定版」を12月に発売する。価格は23,650円。

ウルトラマンアグル(V2)は自らの過ちに気づき、その力を高山我夢に託した藤宮博也が再び変身する力を得た青い巨人。胸のプロテクターが金色になり、体色の青も明るいものとなっている。

限定版である本商品では、付属の台座を使用し両目とカラータイマーが発光。スイッチの切替でカラータイマーの赤色点滅も再現可能となっている。さらに別売りの「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINEウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン」に付属の交換用腕パーツを使用し、ガイアと組み合わせる事で、劇中の名シーンを再現可能だ。

(C)円谷プロ