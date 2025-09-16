アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌が１５日、インスタグラムを更新。１１日に行われた阪神−ＤｅＮＡ戦（甲子園球場）のファーストピッチセレモニーを振り返り「地元阪神甲子園球場でファーストピッチを投げるという夢が叶いました」とつづった。

自身も西宮市出身で「幼い頃から通っていた思い出がいっぱいの阪神甲子園球場。阪神タイガースの試合はもちろん、高校野球、かち割り氷」と記述。阪神ファンの父も観戦していたとし、「１日ずっとニコニコしていた父。親孝行ができていたら嬉しいなあ、と思います」などとつづった。 投球前には、藤川球児監督が過去にオールスターで見せた「直球勝負宣言」のジェスチャー。目標のノーバウンド投球とはならなかったが、「温かく迎えてくださったチームのファンの皆様、ふるっぱーのみんなのおかげで私らしいファーストピッチができたのかなと思います！」と感謝した。

フォロワーからは「夢が叶ってよかった」「おすず可愛すぎる！」「パパさんも感激やろうね」「スタイル良すぎｗ」「ユニホーム姿すてき」「肌の白さがよく分かる」などの声が寄せられた。