朝倉未来「素晴らしい正論なんだけど…」溝口勇児氏の長文力説に抜群の返し！「試合決定で」「面白すぎるw」
格闘技イベント『BreakingDown』のCOOで起業家の溝口勇児氏が16日、自身のXで「てんちむ裁判」について持論を長文で投稿。その中で悪い例えとして『BreakingDown』CEOで格闘家の朝倉未来の名前を出したところ、朝倉が「うんうん、素晴らしい正論」と支持したが、溝口氏に抜群の返しを見せた。
【写真多数】きらびやか！ ショーガール姿のてんちむ＆個性派メンバーたち
てんちむは2020年、自身がプロデュースしたナイトブラ『モテフィット』が商品に関する事実を隠して販売していた炎上騒動により、販売企業に対して総額3億8000万円もの賠償命令を受け、大きな借金を抱えることになった。そこから立ち上がり、シングルマザーとして出産を経て、タレントやYouTuberとしての活動を続けている。
そんなてんちむとかつて交際していた溝口氏は、「話題になってた『てんちむ裁判』だけど、控訴で『約4億の支払い』から、減額どころか、逆転勝訴まで見えてきた」と投稿し、この裁判の経緯や問題点を指摘。
その中で「おれで例えるなら、現在、朝倉未来と共同でBreakingDownを経営しているけど、仮に未来くんが何か問題を起こしたとする。その結果、BreakingDownが存続できなくなった。ここでおれが未来くんを訴えるとする。（経歴詐称とか八百長とか薬物とか。もちろん彼はそんなことやってないし、おれは未来くんを訴えないけど笑）」と朝倉の実名を出して解説した。
具体的な溝口氏の力説に「そんな事になってたとは知らなかったです」「わかりやすい説明ありがとうございます」などの反響が寄せられているが、朝倉も「うんうん、素晴らしい正論なんだけど俺を悪い例えに使うのやめてもらっていいすか？」とツッコミ。そして「明日ジムで待ってます」と溝口氏をジムに呼び出した。
ファンからは「そこ試合決定で！」「仲良しですね！」「この展開面白すぎるw」などのコメントが相次いでいる。
