難病の娘を育てながら“ミセスオブザイヤー”に挑戦した介護福祉士の女性に密着【高知】
介護福祉士として働く高知市の40代の女性が、このたび、年齢を問わず前向きに生きる姿勢や美しさをたたえるコンテストに挑みました。女性がコンテストを通じて伝えたかった思いとは―。
高知市仁井田の介護老人保健施設「シルバーマリン」。
敬老の日の9月15日、イベントがおこなわれ、きらびやかなドレスに身を包んだ3人の女性が登場しました。
華麗なウォーキングを披露するのは、この施設で働く介護福祉士・井上愛恵さん（48歳）です。
このイベントは、年齢や外見に関係なく挑戦を続ける人たちの心や美しさを競う全国規模のコンテストで、2020年に始まりました。11月の日本大会出場に向けて、いま、全国で地方大会が開かれています。
高知大会には、県内外の41歳から62歳までの女性14人が出場。年齢に応じた部門ごとに、ウォーキングやスピーチ力を競いました。
■井上愛恵さん
「毎日笑顔を見せる娘。その笑顔に何度救われたことか。環境を変えて、娘と2人で第2の人生を歩むと決意。私は現在、介護職員を通して、高齢者の皆さまと笑顔の交流をおこなっています」
井上さんは、長女の茉奈さんを女手一つで育てるシングルマザーです。
茉奈さんはこの春、高知市の土佐女子中学校に入学し、吹奏楽部で活動するなど、充実した学校生活を送っています。井上さんがコンテストに挑戦したことに茉奈さんは―。
■娘の茉奈さん
「帰ってきたらコトコト、ずっと歩き回っているから」
■井上さん
「そっとしてくれていたよね」
■茉奈さん
「なんかよくママが、”ちょっと茉奈、これどう？”みたいに聞いてくるんですけど、もういいんじゃないみたいな、そんな感じ」
■井上さん
「マーチングの足、ウォーキングを習っているから、私のウォーキングで、”ママそれはね、膝曲げたらダメだよ”とか、結構言われたことあります」
帰宅するといつも会話をして笑顔が絶えないという二人。かつては、辛い日々を過ごした時期もありました。
北海道出身の井上さんは、離婚後に茉奈さんとともに親族のいる愛知県に移り住みます。そのころ当時3歳だった茉奈さんの身体に異変があらわれました。
■井上さん
「普通に車に乗って買い物行ったあとに、”降りようか”って言ったら、”足が痛くて動けない”ってスカートをまくって、足を見たら、下半身がアザだらけになっていた。いつも行っている小児科の方に受診したら、”すぐ紹介状を書くので、ここに行ってください。多分、すぐ入院になると思います”って言われて―」
茉奈さんが発症したのは、国の難病に指定されている「免疫性血小板減少症」。
免疫の異常で血小板が減って、出血しやすくなり、皮膚にアザができたり、重症の場合は脳出血を引き起こします。
経済的にも、精神的にも余裕がなかった井上さんにとって闘病中でも明るく振る舞う茉奈さんが心の支えになりました。
■井上さん
「毎日、採血していたんですけど、採血も嫌がらずにニコニコしながら受けるんですよね。毎日、泣いてましたけどね、私。娘のいないところで。だけど、それじゃダメだなって思って。ヤマを超えた時に、すごい幸せだったんですよ。また、新しい人生を2人で歩もうっていう第2の人生っていうのが今ですね」
茉奈さんの症状が落ち着くなか、井上さんは、介護福祉士の資格を取得します。
心機一転を図るため、旅行で訪れた際の印象が良かった高知県へ2021年に移住し、翌年、今の職場に就職しました。
施設の利用者はデイサービスや短期入所のほか、長い期間、リハビリをしながら日常生活への復帰を目指している人など、さまざまです。いつも、明るく声をかける井上さんに利用者の笑顔がこぼれます。
■施設利用者の女性
「優しい方。何かにシャンシャンできる人です」
■施設利用者の男性
「正直申して楽しいですね。やっぱり、美しい人がいたらね、華やかになる」
■井上さん
「皆さんと一緒に日々を生活できるというところと、会話をしていて、皆さんが笑顔になれるところがやっぱりやりがいがあって、”ありがとう、ありがとう”って言われることですね。生き甲斐」
介護福祉士として、母親として、今の生活が充実しているという井上さん。
「ミセスオブザイヤー」に出場するなかで、コンテストに対する考え方が変わったといいます。
■井上さん
「最初は母子家庭で、高知に移住してきたという所を発信して、高知に移住者が、母子家庭でも移住する方が増えたらいいなっていう、そんな感じだったんですけど。介護をしている方で、そういうエントリーしている方って、あまり聞かないなと思って。介護士がエントリーしてドレス着て、普段は地味な仕事ですけど、こういうキラキラしているところを、挑戦していくところを見せてもいいんじゃないかなって思って」
井上さんは、華やかなコンテストの雰囲気を利用者にも体験してほしいと敬老の日にあわせてイベントを企画しました。
■井上さん
「年齢と共にメイクだったりとかドレスを着るとか、おしゃれをしてみんなに見せる場所が無くなってくると思う」
そんな井上さんの声に90代の利用者3人が手を挙げ、一緒にステージに立つことになりました。しっかりメイクをして、井上さんや施設のスタッフが手作りしたドレスを身にまといます。
音楽とともにステージが始まると、施設内のレクリエーションルームが3人のランウェイに。井上さんのほか、ミセスオブザイヤーの出場者も協力してゆっくりとウォーキングを披露しました。
少し緊張した表情ではありましたが、普段はなかなか味わえない体験をした3人。
最後は気分が若返り晴れやかな笑顔がこぼれていました。
■谷内喜美子さん（92歳)
「生まれて初めてこんなんしてから、みんなのおかげで楽しましてもらいました。」
■大野律さん(93歳)
「なんか、緊張しちゅうき歩けました。普段はねボカーッと歩いていくからね、こけたりするのでね、ぎっちりシルバーカーついちゅうがですよ。でもね、格好悪いと思うてね。まあ、みんなに手を引いてもらいましたけどね、何とかいけました」
■竹倉松恵さん(97歳)
「色んなことを人生の中でやってますけど、ここでこういうことができて本当に良かった。（また）やりたいですね」
■井上さん
「もう、うれしいですね。だから、やってきて良かったっていうところがありますね。私のやりたかったことが、ここだったんじゃないかなっていう最終地点が、何か見えたような気がする」
周りにいる人たちを笑顔にしたい。その想いが井上さんの前向きに明るく生きる原動力となっています。