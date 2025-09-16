ÆÊÌÚ¡¦±¨»³Àþ¡¢¼«Å¾¼Ö»ý¤Á¹þ¤ß²Ä¡¡10·î18Æü¤«¤é¡¢JRÍøÍÑÂ¥¿Ê
¡¡ÆÊÌÚ¸©ÅìÉô¤òÁö¤ëJR±¨»³Àþ¤ÎÊõÀÑ»û¡½±¨»³´Ö¡Ê20.4¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÊ¬²ò¤»¤º»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿ÍÑ¤¬10·î18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ì¤Ð±Ø¤«¤é¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÖ»ú¤¬Â³¤¯Ï©Àþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¡£JRÅìÆüËÜÂçµÜ»Ù¼Ò¤¬16ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÏÊ¿Æü¤ÎÆüÃæ3±ýÉüÊØ¤È¡¢µÙÆü¤ÎÁ´Îó¼Ö¡£1Îó¼Ö5¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¤Ç¡¢Æ±¼Ò¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¤·¹þ¤á¤ë¡£¾è¼ÖÄÂ¤Î¤ß¤ÇÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤«Ê¬²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥¯¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤ä²ÈÄíÍÑ¼«Å¾¼Ö¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÂÆþ¤Ç¤¤ë¡£