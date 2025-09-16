【ワシントン＝阿部真司、リオデジャネイロ＝大月美佳】米国のトランプ大統領は１５日、自身のＳＮＳに、カリブ海の公海上で米国に向かっていた「麻薬密輸船」を同日朝に攻撃し、３人を殺害したと投稿した。

トランプ政権は麻薬対策を理由にカリブ海に軍艦を派遣しており、攻撃を公表したのは２度目となる。

トランプ氏は、船を運航していたのはベネズエラのギャング組織だとして、「米国の国家安全保障に対する脅威だ」と攻撃を正当化した。船を爆撃した動画もＳＮＳに公開したが、攻撃に至る詳しい経緯については明らかにしなかった。

トランプ政権は今月２日にも米国に向かう小型船を攻撃し、ベネズエラのギャング組織の１１人が殺害されたとされる。拿捕（だほ）や乗組員の拘束といった措置を取らずに攻撃が行われたとみられ、法的根拠が不明確だなどと批判されていた。

ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は１５日の記者会見で、２日の攻撃について「これは侵略だ」と批判した。同国が麻薬を密輸しているという米国側の主張を改めて否定し、「米国は完全なうそで犯罪的な攻撃を正当化している」と非難した。