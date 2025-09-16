mysty woman秋冬新ビジュアル公開♡限定キャンペーンもチェック

「好きなものは好き！」という素直な気持ちを大切に、自分らしい装いを楽しむブランドmysty woman（ミスティウーマン）。2025年9月18日(木)より公式WEBストアand STにて秋冬ビジュアルが公開されます。クラシカルなデザインとトレンドを融合させた全8コーデを披露し、さらにノベルティやプレゼント企画など、心ときめく特別キャンペーンも展開予定。この秋冬、新しい自分に出会えるきっかけになるかもしれません♪

mysty woman秋冬新ビジュアル公開

2025年秋冬ビジュアルでは、フェミニンなフリルブラウス×デニムのカジュアルコーデから、スエードキャミワンピ×チェックジャケットのクラシカルスタイルまで多彩な全8コーデを提案。

ブランドのコンセプトである「古き良きデザイン×トレンドMIX」を体現し、見る人の心を惹きつけます。ティザーサイトは9月13日(土)より公開中、本サイトは9月18日(木)9:00に公開されます。

チェンソーマン×CA4LA♡映画公開と同時発売の限定キャップ&ベレー帽

新ビジュアルに登場する注目アイテムはこちら♡

＜ラインアップ＞

オーバーサイズシングルジャケット \17,600（税込） S/Mサイズ

ラッフルフリルブラウス \9,900（税込） FREEサイズ

スエードライクキャミワンピース \8,800（税込） FREEサイズ

コインローファー \8,800（税込） M/Lサイズ

＜ラインアップ＞

2wayBIGカラーブラウス \9,900（税込） FREEサイズ

ボートネックケーブルプルオーバー \15,400（税込） FREEサイズ

ストレートデニムパンツ \9,900（税込） S/Mサイズ

ストレッチヒールブーツ \10,450（税込） M/Lサイズ

どのアイテムもクラシカルでありながらトレンドを意識したデザインで、ワードローブに新鮮さをプラスしてくれます。

限定フェア＆キャンペーン情報

秋冬ビジュアル公開にあわせ、特別企画も開催！

① 先行予約特典：9/18(木)9:00～9/26(金)11:59の期間、対象アイテムが10%OFF

② ノベルティフェア：13,000円（税込）以上購入でオリジナル「ポーチ＆ミラーセット」をプレゼント（数量限定）

③ SNSプレゼント企画：9/18(木)より公式Instagram・Xにて、抽選で各3名にコーディネートが当たります♪

この秋冬、mysty womanで新しい私に♡

クラシカルとトレンドを融合させた世界観が広がるmysty womanの2025年秋冬コレクション。新ビジュアルに登場する洗練されたアイテムは、日常にも特別なシーンにもマッチします。

さらに、ノベルティやキャンペーンなど嬉しい企画も盛りだくさん。秋冬ファッションをより楽しむために、ぜひこの機会にチェックしてみてください。