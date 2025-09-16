「まじびっくりした」デヴィ夫人、“生前葬”に賛否両論「これは不謹慎な気が」「ゴージャス過ぎる」
タレントのデヴィ夫人さんは9月16日、自身のInstagramを更新。生前葬の写真を公開しました。
1枚目はデヴィ夫人が棺桶に入っている姿です。棺桶にある窓からは美しい表情が見えます。神田うのさんとはるな愛さんが弔辞を読んだようです。
コメントでは、「美しくて眠り姫かと思っちゃいました 棺なのに可愛すぎます」「素敵です」「夫人の美しさはもちろん、はるな愛さん神田うのさんもまた素敵なお2人ですね」「それぞれ考えあるだろうけど個人的にこれは不謹慎な気がしちゃうな」「心臓出るかと思いました」「美しいです 素敵です かっこよすぎます」「ゴージャス過ぎる」「写真だけ見た時びっくりした、、、本当に亡くなったわけじゃなく」「まじびっくりした」など、さまざまな声が上がりました。
「心臓出るかと思いました」「9月10日 有明 GYM-EXにて開催された『第１１回エンディング産業展』において、私の“生前葬”が行われました」と報告し、写真を10枚載せているデヴィ夫人。「私の入った緑の棺を４人の イケメン外国男性の担ぎ手によって運ばれ、棺の内側には私の愛犬のデザインが施されました」と説明しています。
犬と共に美貌を見せる普段の投稿から自身の美貌を披露しているデヴィ夫人。12日には犬を2匹抱いた姿を公開していました。かわいらしい犬の姿と、デヴィ夫人が気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
