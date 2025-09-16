ベッツとシュワーバーが背番号21で出場

【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）

大谷翔平投手らが所属するドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地・フィリーズと対戦した。強豪同士の対戦でファンが注目したのはムーキー・ベッツ内野手とカイル・シュワーバー外野手だった。SNSでは「今日は何かの日ですかね？？」「ベッツだけ背番号に名前なくない？？」とコメントが寄せられた。

ベッツとシュワーバーは背番号「21」を着用して試合に臨んだ。試合前に社会貢献に尽力した選手に贈る「ロベルト・クレメンテ賞」の候補者30人が選出され、それぞれ候補者にノミネートされていた。クレメンテ氏の現役時代の背番号を着用していた。

他の選手も左胸に「21」のワッペンをつけて試合に出場していたが、ベッツとシュワーバーのユニホームだけ背ネームなしの特別仕様。シュワーバーは初回に53号ソロを放つと、背番号「21」でダイヤモンドを1周した。ベッツも7回に一時同点となる一発を叩き込んだ。

この様子にファンも注目。「ベッツなんで21なんだろうか背番号」「ムーキー・ベッツとシュワーバーは何で背番号21なの？」「背番号21のベッツかっこいいな」と注目されていた。