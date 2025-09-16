¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¡ß¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡MEM¤Á¤ç¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÅµÉÕ¤
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¡×¤¬¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖORBcafe¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö²®Ìî²°¡×³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¡ª ¡ÖMEM¤Á¤ç³ø¤á¤·¡×¤äÆÃÅµ¾ÜºÙ
¢£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë²è¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ project ¡Ú47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»Ò¡Û¡×¤È¡¢·²ÇÏ¡¦°ÂÃæ»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯ÊÛÅöÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö²®Ìî²°¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡ÖÆ½¤Î³ø¤á¤·¡×¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëMEM¤Á¤ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖMEM¤Á¤ç³ø¤á¤·¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀ±¤Îµ±¤³ø¤á¤·¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MEM¤Á¤ç¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡£ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³ø¤á¤·ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢³ºÅö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö³Ý¤±»æ¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö³øÉß¡×¤¬Á´2¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö²®Ìî²°¡×Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦°ÂÃæ»Ô¤Î²£ÀîÅ¹¡¢·²ÇÏ¡¦¹âºê»Ô¤Î¹âºêÇäÅ¹¡¢Ä¹Ìî¡¦¿ÛË¬»Ô¤Î¿ÛË¬Å¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ËèÆüºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
