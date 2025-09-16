TDS½©¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¡¡À¸²Î¡õÀ¸±éÁÕÊ¹¤±¤ë¥¢¥È¥â¥¹¤Ï½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡Ò¼èºà¥ì¥Ý¡Ó
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ï¡¢9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡Ö¥é¥½¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤ò½é³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥í¥¹¥È¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥²¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¢£À¸²Î¡õÀ¸±éÁÕ¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯
¡¡½©¤Î¡Ö¥í¥¹¥È¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Î³Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥à¥¨¥ë¥È¥¹¡×¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö»à¼Ô¤ÎÆü¡×¤Î°Õ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö¥í¥¹¥È¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥ë¥¿¡×¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¡È¥×¥¨¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥¨¥Ê¡¦¥ô¥£¥¹¥¿¡É¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¬¥¤¥³¥Ä¤ä¡¢º²¤òÆ³¤¯²Ö¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î²Ö¡¹¤¬Èþ¤·¤¯¾þ¤é¤ì¡¢¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤È10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÏÁ´¿È²¾Áõ¤¬OK¤Ê¤¿¤á¡¢ÁáÂ®¥ß¥²¥ë¤ä¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¿Í¤¬»£±Æ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¥×¥¨¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥¨¥Ê¡¦¥ô¥£¥¹¥¿¡É¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Ìû²÷¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÍÛµ¤¤Ê¥Þ¥ê¥¢¥Ã¥Á¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¸ø±é¡£¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥à¥¨¥ë¥È¥¹¡×¤ò¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÛµ¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥é¥Æ¥óÄ´¤ÎÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤òÀ¸²Î¡õÀ¸±éÁÕ¤ÇÈäÏª¡£¥²¥¹¥È¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥²¥ë¤âÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡ª¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥ó¡¦¥Ý¥³¡¦¥í¥³¡×¤âÈäÏª¤·¡¢ÊÕ¤ê°ìÂÓ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»öÁ°¤Ë»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥æ¥«¥¿¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¡¦¥°¥ê¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥ê¡¼ ¥´¡¼¥ë¥É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¥ë¥µ¥½¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¤¬¹á¤ë¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥à¥¨¥ë¥È¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸Æþ¤ê¡Ë¡×¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡È¥×¥¨¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥¨¥Ê¡¦¥ô¥£¥¹¥¿¡É¼þÊÕ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥à¥¨¥ë¥È¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ï¥«¥é¥Ù¥é¡Ê¥¬¥¤¥³¥Ä¡ËÉ÷¤Î¤ªÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥é¥Ù¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ÎÊÆ¸ø³«¤«¤éº£Ç¯¤Ç8Ç¯¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¤ÎÂº¤µ¤ò¡¢º£½©¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥²¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¢£À¸²Î¡õÀ¸±éÁÕ¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯
¡¡½©¤Î¡Ö¥í¥¹¥È¥ê¥Ð¡¼¥Ç¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Î³Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥à¥¨¥ë¥È¥¹¡×¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö»à¼Ô¤ÎÆü¡×¤Î°Õ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤È10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÏÁ´¿È²¾Áõ¤¬OK¤Ê¤¿¤á¡¢ÁáÂ®¥ß¥²¥ë¤ä¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¿Í¤¬»£±Æ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¥×¥¨¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥¨¥Ê¡¦¥ô¥£¥¹¥¿¡É¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Ìû²÷¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÍÛµ¤¤Ê¥Þ¥ê¥¢¥Ã¥Á¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¸ø±é¡£¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥à¥¨¥ë¥È¥¹¡×¤ò¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÛµ¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥é¥Æ¥óÄ´¤ÎÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤òÀ¸²Î¡õÀ¸±éÁÕ¤ÇÈäÏª¡£¥²¥¹¥È¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥²¥ë¤âÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡ª¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥ó¡¦¥Ý¥³¡¦¥í¥³¡×¤âÈäÏª¤·¡¢ÊÕ¤ê°ìÂÓ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»öÁ°¤Ë»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥æ¥«¥¿¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¡¦¥°¥ê¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥ê¡¼ ¥´¡¼¥ë¥É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¥ë¥µ¥½¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¤¬¹á¤ë¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥à¥¨¥ë¥È¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸Æþ¤ê¡Ë¡×¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡È¥×¥¨¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥¨¥Ê¡¦¥ô¥£¥¹¥¿¡É¼þÊÕ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¡¦¥í¥¹¡¦¥à¥¨¥ë¥È¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ï¥«¥é¥Ù¥é¡Ê¥¬¥¤¥³¥Ä¡ËÉ÷¤Î¤ªÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥é¥Ù¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤ÎÊÆ¸ø³«¤«¤éº£Ç¯¤Ç8Ç¯¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¤ÎÂº¤µ¤ò¡¢º£½©¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£