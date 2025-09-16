²ÚÎï¤Ê¤ë·ÝÇ½°ì²È¤Î29ºÐ¼¡½÷à³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Êá³¤³°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍÎ´Û¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÊ³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÍ¥²í¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë·ÝÇ½°ì²È¤Î¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø(29)¤¬¤ªÞ¯Íî¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñÃæÉô¤ÎÈþ¤·¤¤µÖÎÍÃÏÂÓ¡Ö¥³¥Ã¥Ä¥¦¥©¥ë¥º¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿Æ£°æ¡£¡Ö½é¤Î¥³¥Ã¥Ä¥¦¥©¥ë¥º¡£¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç½ª»Ï¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÂÚºßÃæ¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê»É½«¤ò¤·¤¿¤ê¥¸¥ã¥àºî¤ê¤ä³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡Ä»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¡¢ÉÊ³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÍÎ´Û¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥ó¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢½÷À¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHappiness¡¢E-girls¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önicola¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ä¡ÖJJ¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI Don't Like Mondays.¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£·»¤ÏWEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±(32)¡¢»Ð¤Ï¸µE-girls¤Ç2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Æ£°æÇë²Ö¤µ¤ó(30)¡£