広島が大会白星スタート！ M・ジュニオール＆中島弾でメルボルン・シティに２−０快勝！【ACLE】
サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージの第１節で、メルボルン・シティ（オーストラリア）と敵地で対戦。２−０で快勝を収めた。
ACLEのレギュレーションは、12クラブずつのリーグステージを東西に分かれて戦い（異なる８クラブとホーム４試合、アウェー４試合ずつ対戦）、各リーグ上位８クラブがノックアウトステージに進出する。
初戦のスタメンには、GK大迫敬介、DF荒木隼人、佐々木翔、キム・ジュソン、MF川辺駿、田中聡、中野就斗、木下康介、東俊希、中島洋太朗、FWマルコス・ジュニオールが名を連ねた。
立ち上がりから球際での攻防が続き、激しく攻守が入れ替わる展開に。徐々にゴール前まで持ち込む時間を作り、左サイドから東がクロスを入れるが、なかなかターゲットに合わない。
29分に決定機。中野の右サイドからのクロスに、ファーサイドでM・ジュニオールが反応。ボレーシュートはGKの好セーブに阻まれた。その後は思うようにチャンスを作れず、０−０で前半を終える。
そして、後半開始早々に試合を動かす。51分に最終ラインの背後に抜け出したM・ジュニオールが、ペナルティエリア内でGKに倒されてPKを獲得。これをM・ジュニオールが自ら右足でゴールに流し込み先制する。
終盤にかけても攻勢を強める。すると81分、右サイドから上げた中野のクロスに、中島がヘディングで合わせて追加点。このまま90分を終え、広島が大会白星スタートを飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
