弥彦小学校の3年生が、農家の仕事を学ぶ授業でブドウの収穫を体験しました。ブドウの収穫体験は毎年実施されていて、今年は3年生45人が参加しました。



16日は、糖度が高く粒が大きいのが特徴の「ロザリオビアンコ」を収穫しました。ブドウに傘をつけるなどして暑さ対策に取り組み、今年の出来は上々だということです。



■児童

「たのしかった。」

「私の顔よりちょっと大きい。」

「農家が機械を使っているのがすごかった。家に帰って家族で食べるのが楽しみ。」



■石川ぶどう園 石川泰園主

「（Qブドウの出来は？）よくこの暑さに耐えた、それだけでも100点ですよ。残さず味わって食べてもらいたい。」



収穫したブドウは、一人一房ずつ自宅に持ち帰るということです。