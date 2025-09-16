地域の防犯意識を高める目的で、防犯活動をテーマにした写真コンクールが開かれました。最高賞となる『新潟県優秀賞』は、十日町市に住む91歳の男性が受賞しました。



新潟県優秀賞を受賞したのは、十日町市に住む桾澤英男さん91歳です。桾澤さんは、30年以上に渡り地域の防犯活動に携わり、7年前からは通学路で児童の登下校を見守ってきました。



受賞した写真は、桾澤さんが児童らと交通安全について話している場面です。



■桾澤英男さん(91)

「（Q.やりがいはどんな時に感じる？）子どもたちが元気にあいさつしてくれること。地域全体に（防犯の）意識が広まっていくことが大事。」



桾澤さんは、防犯には住民同士のコミュニケーションが大切だと話しています。