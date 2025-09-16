鹿児島市は錦江湾に浮かぶ新島と桜島を結ぶ定期航路を、25年度末で廃止する方針を示しています。16日の鹿児島市議会で、代替の移動手段として、民間の海上タクシーが活用されることが報告されました。



桜島の北東約1.5キロに浮かぶ新島。桜島から、船で10分の場所にあり、現在1組の夫婦が暮らしています。桜島と新島を結ぶ定期航路は、鹿児島市が運営。週に3日、1日3便運航しています。しかし、北海道・知床半島沖の観光船の沈没事故を受けて海上運送法が一部改正され、一層の安全対策の強化が求められています。





鹿児島市は、その基準を満たす人材を確保することが難しいとして、定期航路を25年度末で廃止する方針を示しています。市には、存続を求める1万5676人分の署名が提出されましたが…（鹿児島市・下鶴隆央市長）「これまで、民間事業者により開業準備が進められてきた海上タクシーが代替の移動手段として活用できる目途が立ち、（令和）7年度末をもって行政連絡船の運航を廃止する判断をした」代替の移動手段として、民間の海上タクシーが活用されるということです。16日の市議会では、候補地が定まらないまま、1年半が経過した、新たなスタジアムについても質疑が交わされました。鹿児島市は、2016年から、これまでに協議会の開催や調査、イベントなどで、約3800万円の事業費が使われたと報告しました。候補地を選定する公表時期について問われた鹿児島市の担当者は。（堀之内観光交流局長）「候補地選定の公表時期につきましては、現時点で具体的に申し上げられる段階ではございませんが、時間軸などの視点を考慮しながら現在選定作業を進めている」（自民党市議団 中元かつあき議員）「明確な公表時期は示されませんでした。いつまで検討されるのでしょうか。いつものように突然、定例記者会見での公表になるのでしょうか」「まちなか」へのスタジアムの整備を目指す下鶴市長は、鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルの跡地も、「まちなか」にあたるという見解を示しています。