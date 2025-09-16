目黒蓮、品性あふれるジュエリー＆ブラックコーデ 『ブルガリ』イベントに登場「見たことない世界にチャレンジしたい」
Snow Manの目黒蓮が16日、東京・新国立劇場で行われた『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。
【全身ショット】笑顔にキュン！スーツを着こなす目黒蓮
目黒は紳士風のジャケットにホワイトゴールドのネックレスやリング、ブローチを合わせ、品性あふれるコーディネートで登場。「僕にとってはこれまでの色んな思いが詰まったコーディネート」とだとい、ジュエリーは親交の深い友人が選んでくれたと笑みを浮かべる。
今後の目標について聞かれると「ブルガリの色彩豊かな魅力のように、僕も自分自身の色を突き詰めて、深い色にしていきたい。そしてまだ見たことのない世界にチャレンジして、いろんな方とつながれたらいいなと思います」と語っていた。
日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
イベントにはキム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久、小雪、大政絢、中島健人、のん、EXILE AKIRA、井川遥、桐谷美玲、MIYAVIも登場した。
【全身ショット】笑顔にキュン！スーツを着こなす目黒蓮
目黒は紳士風のジャケットにホワイトゴールドのネックレスやリング、ブローチを合わせ、品性あふれるコーディネートで登場。「僕にとってはこれまでの色んな思いが詰まったコーディネート」とだとい、ジュエリーは親交の深い友人が選んでくれたと笑みを浮かべる。
日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
イベントにはキム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久、小雪、大政絢、中島健人、のん、EXILE AKIRA、井川遥、桐谷美玲、MIYAVIも登場した。