¡¡¡Úº«ÌÀ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ±ÀÆî¾Êº«ÌÀ¤Ç16Æü¡¢µðÂç·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£³«Ëë¼°¤ÇÅ¢·úË®¡¦Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡Ë¾ïÌ³Éû°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÂÓ°ìÏ©¤Ë¤è¤ëÈ¯Å¸¤ÎÀ®²Ì¤òÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤È¡¢Áê¸ß¿®Íê¤ò¶¯²½¤¹¤ë»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±¹½ÁÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à³«ºÅ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¹½ÁÛ»²²Ã¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¶¦¤ËÍø±×¤òÆÀ¤ë´Ø·¸¤À¤È¤ÎÀ¤ÏÀ¤ò³Æ¹ñ¤Ç·ÁÀ®¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¡¢¿ÍÌ±ÆüÊó¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¡£Å¢»á¤Ï¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©·úÀß¤Ë¸þ¤±ÎÉ¹¥¤ÊÀ¤ÏÀ¤ò¡¢¼ê¤ò·È¤¨¤ÆÃÛ¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£