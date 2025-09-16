ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが、キャスターを務める「世界陸上」のオフショットを披露した。

１６日にインスタグラムを更新。１３日の開幕以来、初めてとなる投稿で「東京２０２５世界陸上始まりました」と改めて報告。「選手の皆さんを想って、スタジアムで、テレビの前で、みんなで一つになっていることを感じる世界陸上。この１秒の瞬間を、味わっていきましょう！」と呼びかけた。

スタジアムで撮影した写真をアップ。「＃世界陸上 ＃国立競技場 ＃１秒後世界が変わる ＃世界を変える」と熱いハッシュタグをつけた。

フォロワーからは「愛さんお疲れ様です」「キャ〜カワイイ」「ちゃんと寝てますか？」「世界陸上が終わったら、お休み取ってください！」などの声が。

江藤アナは連日、「世界陸上」で競技場のスタジオから進行を担当。ネット上では「世界陸上、江藤愛アナ、高橋尚子さんがずっと出てて驚いています」「いつ寝てるんだ江藤愛＆高橋尚子（定期」「ずーっと出てて心配しちゃう」「江藤愛アナ朝も夜も世界陸上の番組出てるけど、いつ家帰ってるんだろ」「江藤愛ちゃん朝早く、夜遅く世界陸上出てるけど、大丈夫？」「江藤愛さん出ずっぱりだな」と気遣う声が集まった。

江藤アナは「ひるおび」（月〜金曜、午前１０時２５分）の月〜水曜、「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）木・金曜、「ＣＤＴＶ ライブ！ライブ！」などを担当。７月に放送された音楽特番「音楽の日２０２５」では安住紳一郎アナと総合司会を務めた。