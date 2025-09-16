ロックのカリスマ・矢沢永吉（７６）と、米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が１５日放送のＮＨＫ「ＭＵＳＩＣ ＳＰＥＣＩＡＬ 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー 〜俺たちの失敗〜」に出演。２０年ぶりの再会を果たした。

２人が初めて会ったのは２００６年に同局で放送された対談「英雄の哲学」だった。イチロー氏は今年１月にアジア人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たした。この日は「俺たちの失敗」をテーマに語り合った。

トークが進む中でイチロー氏が「矢沢さんはずるいと思うんですよね」とひとこと。矢沢は「え？どういうこと？」と戸惑った。

イチロー氏は「『俺はいいけどＹＡＺＡＷＡはなんて言うかな？』とよく言うじゃないですか。そんなのずるい」ときっぱり。矢沢は「イチローさん、それって話が１００倍くらい大きくなっているんですよ」と慌てた。「何かで僕がちょろっと言ったことが一人歩きするってことがあるじゃないですか。どんどん話が大きくなる。それですよ」と弁明した。

過去に「『矢沢さん、（米）ドルでラーメン食べたんですよね』と言われたが、『え？』という感じ。でも実際にそういうことあった。でもこの（状況の）説明をしなかったら『え、矢沢はドルでラーメン食べるの。面白いヤツだな』になる」とさらに弁明を重ねた。だがイチロー氏は「でも本当にドルで払ったんですよね？」とツッコミ。矢沢は「そういうことあった」といい２人は大笑い。

イチロー氏は「この話もっと聞きたい。矢沢さんが語ると全然面白くない話も面白くなる。その世界観を作り上げたのは天才だと思う」といい、矢沢は照れ笑いしていた。