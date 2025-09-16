日本サッカー協会は１６日、文京区にあるｂｌｕｅ―ｉｎｇ！（ブルーイング）で今年度の第２１回日本サッカー殿堂掲額式典を開催した。元日本代表ＤＦで国際Ａマッチ１２２試合出場（５得点）と活躍し、１９９８年フランスＷ杯で主将を務めた井原正巳氏（欠席）、鈴木保氏（元日本女子代表監督、故人）、半田悦子氏、木岡二葉氏（欠席）、高倉麻子氏、野田朱美氏（いずれも元日本女子代表選手）の６人が掲額者となった。

式典に出席した、なでしこジャパン・ニールセン監督は、日本女子サッカーの歴史をつくり、支えた方々の表彰を受け、「今の女子サッカー界の礎を作ってくれたのが、今日殿堂入りをされた方々だと思います。本当にそういった方たちが頑張ってくれたおかげで、今があると思っております」とコメントした。

またニールセン監督は「再び（なでしこが）世界一に返り咲くということを大きな声で言いたいと思います。本当に素晴らしい選手もいて、素晴らしいサポートもあって、どこに行ってもこの美しい国日本で皆様からのサポート、支援を非常に感じております。あとはやるだけと伝えたいと思います」と、２０１１年女子Ｗ杯以来となる世界一に向け強い決意を示した。来年３月のアジア杯（オーストラリア）に向け「まずはアジア杯で（２７年ブラジル大会の）ワールドカップ出場権をつかむこと。自分たちはできると自信を持っています。新しい世代の女子サッカーが発展するように、今日様々な方のご尽力のおかげでこの日本サッカーが発展したということがよく分かりました。そういった方々に対して、お礼を言いたいと思います」と語った。