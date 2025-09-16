山形を代表する祭り「山形花笠まつり」の踊りに欠かせない「菅笠」はいま、高齢化に伴い作り手の後継者不足が課題となっています。こうした中、花笠まつりの踊り手でもある東北芸術工科大学の学生が生産地の飯豊町で菅笠づくりを体験しました。



9月12日、山形市の東北芸術工科大学の学生たちが飯豊町中津川地区の民宿を訪れました。目的は、花笠まつりの踊りに欠かせない道具「菅笠」を作るためです。





庄太郎・伊藤和憲さん「きょうは来ていただいてありがとうございます。学校に帰って先生になるつもりで頑張って覚えて下さい」講師を務めるのは、60年以上にわたって菅笠を作り続けてきた伊藤よしさん（89）と息子の和憲さんです。庄太郎・和憲さん「これが湿地帯などに生えている菅。本来は緑色。これを乾燥させたものを使う。ここまでをきょうの午後2時ごろまでに終わらせる」参加したのは、芸工大で花笠踊りに取り組んでいる団体「チーム桜」のメンバーたち。おととし発足し、花笠まつりではダイナミックな動きが特徴の「男踊り」を披露しています。チーム桜・天野紅音さん「山形花笠まつりへの出場を主目的として活動している。せっかくなのでやってみないかとお誘いいただいた」庄太郎・伊藤和憲さん「今回芸工大に来ていただいたのはきょう体験に来た子どもたちから後輩に伝わることで花笠作りの大変さとかを分かってもらえればと」今回は2日間かけて直径およそ30センチの菅笠を1人1つ制作します。まずは、竹で出来た骨組みの中央や横方向に菅を編み込む作業です。「のり使ってないんだもんね」「何か抜けてるなあここも通ってない。え～なぜ」続いて行うのは、菅を縦に編む作業です。手順が多く、両手の指すべて使った細かい作業が求められます。伊藤よしさん「こうやって菅を挟んで5センチくらい裏に。左の手で押さえておく」学生「難しい。指が足りないあと5本ぐらいほしい」東北芸術工科大学柳川郁生教授「裏側を想像できてない。折り返した菅をまとめることを意識しないとダメ。これを作ろうといないといけないんだな」作業を続けることおよそ6時間…。1日目の作業が終了しました。飯豊町中津川地区の菅笠づくりは、農作業のない冬の収入源として始まりました。男性が骨組みを作り女性が菅を編んでいたといいます。多い時には、60人ほどの生産者がいましたが現在はわずか6人に。平均年齢は83歳で年間生産数も最盛期の40分の1程度の1500個まで減少しています。商品として販売できる菅笠を作ることができるようになるには技術の習得に数年がかかることなどを背景に、なり手が減っています。中津川地区にはいま、後継者がいないのが現状で、菅笠の作り手の育成が大きな課題となっています。菅笠づくり2日目。この日は、前日編み込んだ菅を糸で縫う作業です。「きれいに縫ってる」「ばあちゃんはこのくらいに縫えないよ」最後に、笠のふちに赤い布を縫い付け…。2日間で合わせて10時間以上。全員の菅笠が完成しました。芸工大2年・糸賀彩音さん「縫うのが難しかった。まっすぐ縫えずに波になってしまったので普段使っている花笠はすごいと思った」最後に花をつけて…。完成した菅笠で踊りを披露しました。学生「やっしょまかしょ芸工大！」柳川郁生教授「芸工大生はみんな作り手側になる人たち。作るということは大事。菅笠作りから体験できたことはすごく意味があったと思う」チーム桜・天野紅音さん「楽しかったが大変だった気持ちが今は勝っていて花笠のありがたみを知った。普段はお客様を盛り上げようとみんなに言っているが飯豊の皆さんやよしさんに感謝を伝えるような気持ちで踊りたい」菅笠づくりについて少しでも知ってもらおうと開かれた今回の体験会。飯豊町と町内の菅笠生産組合は、9月20日から菅笠づくりの特別講座を開くなど後継者の育成につなげようという動きが出てきています。