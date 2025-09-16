【政界】補正予算・政策・人事が政治空白で立ち往生 「ポスト石破」による安定政権の実現が焦点
8月に行われた報道各社の世論調査では石破内閣の支持率上昇が続いた。7月の参院選での大敗直後の奇妙な動きに政局は混乱している。自民党内の露骨な「石破おろし」に嫌悪感を抱く層が一転して支持に転じているようだ。これを受けて石破は続投に意欲を示すが、党内での求心力はほぼ皆無の状態だ。秋以降の補正予算や政策、党役員人事をこなす政治的体力はない。激動の国際情勢のなか、日本政界に求められるのは、求心力のある「ポスト石破」による安定政権の樹立だ。
高揚する石破
8月22日昼の石破は高揚感にあふれていた。テレビカメラの前に立ったのは、横浜・みなとみらい地区にそびえる「ヨコハマグランド インターコンチネンタルホテル」の一室だ。3日間にわたった「第9回アフリカ開発会議」（TICAD）を締めくくる共同記者会見に臨むためだった。
石破は冒頭、「34の首脳の皆様方と2国間会談を行ったところであります」と胸を張った。
1993年に第1回が行われたTICADは、当初は日本によるアフリカ支援の色彩が濃かった。だが今世紀に入って中国に対抗する側面が強くなり、参加国との「マラソン首脳会談」で日本をアピールするようになった。15分限定の「首脳会談」を繰り返す。今回の会談相手は32カ国と2つの国際機関に及んだ。
翌23日に石破は今度は来日した韓国大統領の李在明との首脳会談に臨んだ。革新系の李は就任前に反日的な発言を繰り返していたが、就任後は発言をトーンダウン。会談で歴史問題を持ち出すことを日本側は警戒していたがそれもなく、「未来志向」が確認された。
大量の首脳会談を大過なく終わらせた石破。日本を代表し、他国を代表する人物をホストする役割は自己肯定感を増大させる。それを助長するのが報道各社の世論調査結果だ。自民党内では「退陣不可避」と見られているのに、内閣支持率が上昇し続けている。
8月の各社調査の上昇幅はこんな具合だ。朝日＝7ポイント、毎日＝4ポイント、読売＝17ポイント、共同＝12ポイント、NHK＝7ポイントといった調子だ。
要因の一つが、終戦関連行事で石破が披露した各種の式辞だ。
広島原爆の平和記念式典では、歌人の正田篠枝が犠牲になった教諭と教え子を悼んで詠んだ短歌「太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり」を2回繰り返した。
長崎原爆の式典では被爆しながらも、救護活動に奔走した医師・永井隆の著書の一部を引用。「ねがわくば、この浦上をして世界最後の原子野たらしめたまえ」と盛り込んだ。
全国戦没者追悼式では、民主党政権の首相・野田佳彦以来、13年ぶりに式辞に「反省」の語句を盛り込んだ。「戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばなりません」とした。
過去の原爆式辞では、広島と長崎でほぼ同一の文章だったり、あるいは前年と同じだったりする「スキャンダル」が発覚したりしていた。今年に限っては「脱コピペ」が明白で、「石破色」が鮮明で、SNSでも「石破さんが総理でよかった」といった感想が相次いだ。
判官贔屓
だが石破の支持率があがったのは、これだけが理由ではない。判官贔屓だ。自民党内で続く「石破おろし」に対し、「石破さんが裏金議員にいじめられている」とのイメージがついたからだろう。SNSではそうした趣旨の書き込みが相次ぎ、挙句は首相官邸の前で「石破やめるなデモ」まで開催されている。
石破はこの成り行きにほくそ笑む。「やめるな、という励ましの電話がけっこうかかってくる。最近はデモまであるんだって？」と周辺に漏らす。それはTICAD参加国首脳を集めた夕食会の挨拶で現れた。「大統領とか、首相とかをやっておりますと、あんまり楽しいことはございませんね」と語ってみせた。石破は無類の自虐トーク好き。それによって進退や真剣な質問を煙に巻く常套手段となっている。
