山形県を代表する果物「サクランボ」が、近年は天候不良などで大きな打撃を受けています。生産量日本一の産地をどのように守っていくのか今後の対策を専門家と生産者に聞きました。



県は8月、ことしの県産サクランボの収獲量が全品種合わせておよそ8500トンとなる見込みを示しました。

これは大規模な霜の被害に見舞われた1994年の8570トンを下回り、記録が残る中で過去最少となる見込みです。

この原因とされているのが開花時期を迎える春先の天候不良です。

強風や低温などでハチによる授粉がうまくいかず、着果量が少なくなりました。さらに、収穫期間近の高温。着色が進まないうちに実が柔らかくなり、多くの出荷ロスが生まれました。新庄市の東北農林専門職大学の石黒亮准教授は、県内の栽培面積の7割近くを占める「佐藤錦」が全体の収獲量の減少に大きく影響していると分析します。





東北農林専門職大学 石黒亮准教授「佐藤錦が大きく減じているところが大きいと実感していて、逆に紅秀峰とやまがた紅王はそれなりに収量を確保したという話を聞いている。ここ数年暑い。これが今後も続くとなると佐藤錦に偏りすぎているいろいろな弊害が出てくると考える」石黒准教授によりますと、「紅秀峰」や「やまがた紅王」は「佐藤錦」に比べて高温でも色付きがよく実が固く柔らかくなりにくいいわゆる「暑さに強い」品種だといいます。東北農林専門職大学 石黒亮准教授「少しでも佐藤錦の面積を別の品種に交換したりしてまずは品種の転換。これから先もサクランボ王国であり続けるための一つの行動を起こしていかないとこのまま収量が少なくなっていくんじゃないかという懸念はある」サクランボの収量増加に向け、県は主力品種の「佐藤錦」から暑さに強い品種や暑さのピークを前に収穫できる早生品種への切り替えを促しています。「佐藤錦」から晩成品種の「紅秀峰」や「やまがた紅王」、早生品種の「紅さやか」や「紅ゆたか」など6種類に栽培転換を行う農家に対し、苗木1本につき一律2000円の購入補助を行っています。今年度は1500本分、300万円の予算を確保していて、昨年度はおよそ800本の利用があったということです。東北農林専門職大学 石黒亮准教授「県だけじゃなくて市町村とかJAとか協調しながらやっていくと補助率が高いものになっていくのでオール山形でいろいろ考えていかなければならないことだと思う。そうでないと産地は守れないと思っている」一方、石黒准教授は「品種の転換には時間が掛かることも課題」と指摘しています。寒河江市の芳賀祐介さん（40）のサクランボ園地では、90アールの敷地で佐藤錦や紅秀峰を栽培しています。このうち、佐藤錦がおよそ7割を占めていて、今シーズンの収穫量は例年と比べて1割ほど少なかったといいます。芳賀祐介さん「（Q・品種を変える意識はあるか）佐藤錦が収穫量自体は何とか確保できたが、着色に苦労した。佐藤錦に気候が合わなくなってきていると実感している」芳賀さんの園地ではことし、実が柔らかくなりすぎないよう早く収穫するために例年より人員を増やして収穫作業にあたったということです。収穫量は確保できたものの、昼と夜の気温差が小さく、実の着色がうまくいかなかったと話します。ここ数年の猛暑を受けて芳賀さんは、比較的暑さに強い紅秀峰の割合を増やすことを決めました。しかし、苗木から育てて本格的に収穫できるまでにはおよそ10年かかるといいます。芳賀祐介さん「一気に佐藤錦を切ってしまうと、 収入の面で影響が出てしまうので、毎年10本いかないぐらい少しずつ変えていくしかない」さらに、いまは芳賀さんと同じように紅秀峰への転換を進める生産者が多く、紅秀峰の苗木を確保するのが難しいということで、転換が思うように進まない現状に頭を悩ませています。