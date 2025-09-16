16日朝早く、山形市の東北中央自動車道で不審な車両に乗っていた4人組の男が職務質問中に逃走し、このうち2人が不法に国内に滞在した疑いで逮捕されました。また、1人の行方が現在も分かっていません。



記者リポート「きょう午前6時ごろ不審車両に乗った男1人があのあたりから逃走したということです」



午前6時ごろ、山形市の東北中央自動車道の山形上山インターチェンジで、警察が外国人風の男4人が乗った不審な車両を見つけて停止させ、職務質問を行ったところ、乗っていた男4人が車から降りてその場から逃走しました。

その後、逃走した男のうち3人が現場付近で確保され、このうち、いずれもベトナム国籍で住所不定・無職のチン・ヴィエット・シー容疑者（32）とグエン・ヴァン・ハイン容疑者（40）の2人が出入国管理法違反の疑いで逮捕されました。

警察の調べによりますと、チン容疑者らは技能実習生として2019年の4月に入国し、在留期間を過ぎているにも関わらず、不法に国内に滞在した疑いです。2人は容疑を認めているということです。

一方、逃走した4人のうち1人の行方が現在も分かっておらず、警察が捜索が続けています。逃走した男は東南アジア系の顔で、白と黒のボーダー柄の服と黒っぽいズボンを着用しているということです。警察は、県民に対し、玄関や窓、駐車車両の鍵をかけるよう呼びかけています。

