先祖代々の技術に新たな息吹を吹き込む「大ナン」 中国新疆ウイグル自治区
【新華社ウルムチ9月16日】中国新疆ウイグル自治区の伝統的な主食の一つ「饢（ナン）」は200以上の種類があり、特にクチャ市のナンは車輪のような形をしており、直径が平均50センチを超え「ナンの王様」と呼ばれる。
レシティ・イミティさん（65）は国家級無形文化遺産「伝統的麺食制作技術（ナン制作技術）」の代表的伝承者。18歳で父親からナンの作り方を学び、先祖代々受け継がれてきた技術を、今では息子にも伝えている。レシティさんのナン店には毎日ひっきりなしに客が訪れ、1日で息子や弟子と一緒に焼いた「大ナン」1〜2千枚が完売する。
クチャ旧市街のナン店から同自治区ウルムチ市の大バザールにあるナン展示館まで、ナンはより生き生きとした姿で人々の目に触れるようになっている。形や味がさまざまなナンは観光客に人気の土産物で、ナンをモチーフにした文化クリエーティブ製品や、ナンを容器にしたコーヒーやヨーグルトは、若い観光客に人気の「SNS映えする組み合わせ」となっている。
クチャの「大ナン」には、レシティさんのような伝統的な職人のプライドが込められ、新時代の革新と活力も宿り、現在の活気ある暮らしの中で新たな息吹が吹き込まれている。