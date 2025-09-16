山形県小国町の山でおととし（2023年）、クマの駆除作業中に起きた猟銃の誤射事故をめぐり、重傷を負った男性が誤射した男性に作業を委嘱した町を相手取り、慰謝料などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日開かれました。被告側は争う構えを見せました。



この訴訟は、おととし4月、小国町叶水の山中でクマの駆除作業中に発生した猟銃の誤射によって重傷を負った男性が、誤射した男性に作業を委嘱した小国町に対し、慰謝料など合わせておよそ3000万円の支払いを求めたものです。

訴えなどによりますと、原告の男性はおととし4月9日、小国町から鳥獣被害対策実施隊として委嘱を受け、他の隊員2人とともに3人で山に入りました。男性はクマを追い込む「勢子」を担当し、他の2人が猟銃で撃つ担当でした。クマが現れた際、1人が発射した銃弾が男性の右ひざに命中し、現在も後遺症があるということです。

小国町には誤射した男性を委嘱した責任があるとしています。

第1回口頭弁論では、被告の小国町側が主張を示した答弁書を提出。原告の訴えの棄却を求め全面的に争う姿勢を示しました。小国町側は、11月に行われる次回の手続きまでに原告の訴えに対する具体的な反論を主張するとしています。

