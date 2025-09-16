ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９、伊７８ｂｐ 再び逆転現象
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.701
フランス 3.49（+79）
イタリア 3.479（+78）
スペイン 3.254（+55）
オランダ 2.864（+16）
ギリシャ 3.349（+65）
ポルトガル 3.098（+40）
ベルギー 3.234（+53）
オーストリア 3.004（+30）
アイルランド 2.929（+23）
フィンランド 3.07（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
