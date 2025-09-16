ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９、伊７８ｂｐ　再び逆転現象
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　2.701
フランス　　　3.49（+79）
イタリア　　　3.479（+78）
スペイン　　　3.254（+55）
オランダ　　　2.864（+16）
ギリシャ　　　3.349（+65）
ポルトガル　　　3.098（+40）
ベルギー　　　3.234（+53）
オーストリア　3.004（+30）
アイルランド　2.929（+23）
フィンランド　3.07（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）