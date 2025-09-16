TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

あすは北日本から西日本にかけて「猫の目天気」になりそうです。猫の目のようにコロコロと天気が変わり、晴れていても天気が急変し、雷雨になるおそれがあります。暑いのに急に涼しい風が吹いてきたら雷雲が近くにあるサインなので、頑丈な建物にいるようにしてください。

秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。前線が南下するときは、風がぶつかり、雷雲が発生しやすくなります。北海道から九州にかけて、急な雷雨になるおそれがあります。発雷確率をみると、午前中は北日本の日本海側と北陸、九州で高いでしょう。午後は、関東や東海でも高くなりそうです。あすは晴雨兼用の傘があると良いかもしれません。

あすの各地の予想最高気温
札幌　：25℃　釧路：27℃
青森　：28℃　盛岡：29℃
仙台　：33℃　新潟：30℃
長野　：33℃　金沢：32℃
名古屋：35℃　東京：34℃
大阪　：34℃　岡山：34℃
広島　：33℃　松江：32℃
高知　：33℃　福岡：33℃
鹿児島：32℃　那覇：34℃

あすも東京、大阪で34℃、名古屋で35℃まで上がるなど、猛烈な残暑が続きそうです。ただ、この暑さもようやく終わりが見えてきました。今週後半の雨が季節を進めてくれそうです。北から涼しい空気が流れ込んで、秋の到来を感じるような体感になるでしょう。