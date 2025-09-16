タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、秋の食卓の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 井上咲楽 】 “秋刀魚を実家で焼いてもらった” 秋の食卓を投稿 “もうすぐ栗” フォロワー共感「大切な時間を楽しんで」





井上さんは「秋刀魚を実家で炭火で焼いてもらった」とテキスト。1枚目の写真では、しっかりした箱の中で赤熱する炭の上に、グリルが置かれ、その上に丸々と張ったサンマが3尾並んでいます。















続く写真では、金属製のお盆に焼き上がったサンマが4尾並んでいます。そして3枚目の写真ではサンマの他に、砂肝の醤油炒め・かに豆腐・えのき茸の醤油漬け・焼きカボチャの胡麻和え・キュウリのぬか漬けにらっきょうなど、ぎっしりと家庭料理が並んだ食卓が投稿されています。









井上さんは「外はまだ暑いけど味覚は秋になってきた。」「少なくなってしまった秋を今年は存分に楽しみたい。」とテキスト。4枚目の写真では、餃子がお皿の上に6つ並んでいるイラストが描かれたTシャツを着た井上さんがアクションカムを持ってこちらを向きピースサインをしていて「もう少しで栗が落ちるから拾いに行かなきゃ」と、近づく新しい季節にわくわくする思いを明かしています。

フォロワーからは「美味しい食事たくさん食べて」「大切な時間を楽しんで」「笑顔めちゃかわいいです」「まるまるふとったさんま美味しそう」「栗拾い熊に気を付けてね〜」「井上家ホッとします」など、共感の声が多く集まっています。

