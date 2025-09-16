大分県日田市では16日も最高気温が35℃以上を観測しました。

2025年の猛暑日の数が62日となり年間の猛暑日の国内最多記録に並びました。

◆TOS山路謙成記者

「連日、厳しい暑さが続く日田市では、きょうも猛暑日となり日差しを避けるため日陰で休む人の姿が見られる」

『味の珍さん』梅木隆博さん

高気圧に覆われ暑さが続く県内。

日田市では最高気温が35.4℃を記録し、62日目の猛暑日となりました。

2024年、福岡県太宰府市で年間で62日の猛暑日を観測していて日田市は16日この国内最多記録に並びました。

◆福岡県から

「いやー、暑い」

◆韓国から

「Very so hot」

◆福岡から

「絶対に日焼け止めを塗ったり汗拭きシートを持っている」

日田市の名物、日田焼きそばの店です。こちらでは客室は冷房で冷やしていますが厨房では使用しておらず水分補給などで暑さをしのいでいるということです。

◆『味の珍さん』梅木隆博さん

「この空間でいうと40℃を超えている、汗が止まらない。1日に大体Tシャツを4～5枚着替える」

日田市観光協会

年間の猛暑日の日数が更新され続ける中、市内にはこんな張り紙も。

◆TOS山路謙成記者

「日田市観光協会の入り口にあるコインロッカーには、日本語そして英語で熱中症に気をつけるための張り紙が張られている」

日田市では9月からインバウンド客にも熱中症への注意を呼び掛けるため日本語のほか英語での張り紙をつくり観光施設や宿泊施設などに貼っています。

気象台によりますと県内は17日、18日も晴れ間はありますが湿った空気の影響で、雲が広がりやすく猛烈な暑さは落ち着く見込みです。